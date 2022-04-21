Ничья Динамо, финалы для Юве и Лейпцига, успех Арсенала. Главные новости за 20 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 20 апреля.

Киевское "Динамо" провело благотворительный матч с "Клужем". Игра в Турции, несмотря на свой статус, завершилась скучными нулям на табло. Не помог киевлянам даже Артём Довбик, появившийся на поле на заключительные 10 минут. Для Артёма это была дебютная игра в составе "Динамо". Следующий товарищеский матч киевлян обещает быть куда интереснее – 26-го числа им предстоит сыграть с "Боруссией" Дортмунд.

"Ювентус" повторно переиграл "Фиорентину" (2:0, общий счёт – 3:0) в полуфинале Кубка Италии. Открыл счёт в Турине экс-игрок "фиалок" Федерико Бернардески на 32-й минуте, а спустя ещё час Данило поставил точку в игре. Из минусов – Маттиа Де Шильо заработал предупреждение, и из-за перебора карточек пропустит финал. В котором "зебр" уже ждёт "Интер". Это будет третье дерби Италии в финале Кубка в истории, и первое за последние 57 лет.

"РБ Лейпциг" также обеспечил себе финал национального кубка, обыграв в 1/2 "Унион" (2:1). Шералдо Баккер вывел берлинцев вперёд на 25-й минуте встречи, но "быки" перевернули игру во втором тайме. Сначала Андре Силва сравнял счёт, а на второй компенсированной минуте Эмиль Форсберг подарил команде очередной финал точным ударом головой. Для "Лейпцига" это третий финал за четыре последних года. В 2019-м они проиграли "Баварии" (3:0), а в прошлом году дортмундской "Боруссии" (4:1). На этот раз должно быть попроще – вторым участником финала будет "Фрайбург".

"Арсенал" победил "Челси" (2:4) в 33-го тура АПЛ, во второй год кряду увезя три очка со "Стэмфорд Бридж". В первом тайме "канониры" дважды выходили вперёд усилиями Нкетии и Смита-Роу, но Вернер и Аспиликуэта восстановили паритет. Во второй половине "пенсионеры" уже не нашли ответа сначала на второй гол Нкетии, а затем ещё и точный удар Сака с пенальти. Таким образом "Арсенал" сравнялся с другим своим лондонским соперником "Тоттенхэмом". В активе команд по 57 очков после 32 сыгранных матчей, но пока 4-я строчка остаётся за "шпорами" из-за лучшей разницы мячей (+18 против +10).

Юношеская сборная Украины U-17 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2022, который проходит в Италии. Подопечные Олега Кузнецова обыграли сверстников из Косово со счетом 2:0. На 75-й минуте счет в матче открыл хавбек киевского "Динамо" Дмитрий Кремчанин, а уже в компенсированное время второй мяч забил динамовец Алексей Гусев. 23 апреля юные украинцы сыграют с Польшей, а 26-го - против Италии. Победитель элит-раунда отбора в группе 6 будет выступать на Евро в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Вторая команда группы может попасть в квартет В вместе с Францией, Нидерландами и Болгарией.