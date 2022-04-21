Генштаб зафиксировал рост числа раненых россиян в Балаклее

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за четверг, 21 апреля, сообщает, что россияне пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. При этом они наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать системы технического обеспечения.

В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.