Генштаб зафиксировал рост числа раненых россиян в Балаклее
На оккупированных территориях враг терроризирует местное население
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за четверг, 21 апреля, сообщает, что россияне пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. При этом они наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать системы технического обеспечения.
В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.
Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.
На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.
В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.
Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.
На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.
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