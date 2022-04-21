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Больше 20 миллиардов. Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную помощь Украине

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Больше 20 миллиардов. Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную помощь Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили о дополнительной поддержке Украине на сумму свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год, они готовы ее увеличить в случае необходимости – об этом сообщает издание Reuters.

Также министры отметили, что международные организации не должны вести деятельность "с россией в привычной манере". Они выразили сожаление касательно участия рф в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Напомним, ранее Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.

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В статье: Саммит G7 война с Россией
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Источник:
reuters.com

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