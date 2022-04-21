Больше 20 миллиардов. Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную помощь Украине
Больше, сильнее, масштабнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили о дополнительной поддержке Украине на сумму свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год, они готовы ее увеличить в случае необходимости – об этом сообщает издание Reuters.
Также министры отметили, что международные организации не должны вести деятельность "с россией в привычной манере". Они выразили сожаление касательно участия рф в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Напомним, ранее Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.
Популярное сейчас
- АПЛ. Эвертон – Лестер 1:1. Хорошая игра Миколенко помогла вырвать ничью
- Даже Довбик не помог. Динамо не сумело обыграть Клуж в товарищеском матче
- Эвертон - Лестер: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ
- Бенефисы Интера и Ливерпуля, неудача Шахтера в Турции, Холанд едет к Пепу. Главные новости за 19 апреля
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:42 Украинские Зеленский - о НАТО и ООН: Меня не интересует их дипломатия, которая приводит к уничтожению моей нации
- 20:15 Украинские Союзники по НАТО будут предоставлять Украине оружие до тех пор, пока это необходимо - Столтенберг
- 14:07 Зарубежные Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф