Больше 20 миллиардов. Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную помощь Украине

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили о дополнительной поддержке Украине на сумму свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год, они готовы ее увеличить в случае необходимости – об этом сообщает издание Reuters.

Также министры отметили, что международные организации не должны вести деятельность "с россией в привычной манере". Они выразили сожаление касательно участия рф в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Напомним, ранее Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.