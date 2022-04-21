Борис Джонсон: Вести переговоры с путиным – это все равно, что торговаться с крокодилом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всяческие попытки остановить войну Украины с рф путем переговоров с владимиром путиным, скорее всего, бессмысленны, так как "вести переговоры с путиным – это все, равно что торговаться с крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием".

Беседуя с журналистами по пути в Индию, Джонсон предположил, что путин захочет реальных переговоров с Украиной только тогда, когда добьется возможности вести их с позиции силы, при этом президент рф может снова попытаться замахнуться на Киев.

Также Джонсон высказался свое мнение по поводу намерений Зеленского – по мнению Бориса, президент Украины хочет изгнать российские войска с востока, но может согласиться на переговоры о Крыме.