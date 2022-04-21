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Борис Джонсон: Вести переговоры с путиным – это все равно, что торговаться с крокодилом

Общие новости
(2 голосов)

Джонсонюк на связи

Борис Джонсон: Вести переговоры с путиным – это все равно, что торговаться с крокодилом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всяческие попытки остановить войну Украины с рф путем переговоров с владимиром путиным, скорее всего, бессмысленны, так как "вести переговоры с путиным – это все, равно что торговаться с крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием".

Беседуя с журналистами по пути в Индию, Джонсон предположил, что путин захочет реальных переговоров с Украиной только тогда, когда добьется возможности вести их с позиции силы, при этом президент рф может снова попытаться замахнуться на Киев.

Также Джонсон высказался свое мнение по поводу намерений Зеленского – по мнению Бориса, президент Украины хочет изгнать российские войска с востока, но может согласиться на переговоры о Крыме.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский
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Источник:
BBC

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
21.04.2022 в 10:56
На превеликий жаль Борис ПРАВ! Угода з москвою в двадцятих роках минулого століття не зберегла тисячі життів, але і перевела до мільйонів Голодомору, розстріляного відродження у тридцятих! РАШИСТИ використають будь-які домовленості, щоб і далі нас знищувати. Тому вихід один, бити крокодила!
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0
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football_soccer (Украина)
21.04.2022 в 10:17
Это все блеф. Он себе рейтинг зарабатывает на нашем горе, как и другие политики . Вот пример. Америка с англичанами ещё с января говорили о войне, говорили , говорили но , почему не давали оружие? Более того, заканчивается второй месяц войны, а они до сих пор тянут с оружием. Дают исключительно то, чем можно кое-как защищаться. С таким вооружением про возврат Юга даже речи не идёт...
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0
-1
aleks68
21.04.2022 в 10:00
пусть это дойдёт до .... арахамии,подоляка,ермака и прочих желающих посмотреть в глаза плешивому ......
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