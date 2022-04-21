шойгу заявил об "освобождении" Мариуполя – путин отменил штурм азовстали
ого, шойгу живой! Или голограмма?!
Getty Images / Global Images Ukraine
президент рф владимир путин встретился с министром нападения россии сергеем шойгу в кремле. шойгу назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова" и заявил, что город был "освобожден", однако в "Азовстали" остаются "надежно заблокированными" "2 тысячи украинских боевиков и иностранные наемники". На доклад министра путин отреагировал следующим образом:
"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела. Штурм промышленной зоны в Мариуполе считаю нецелесообразным, приказываю отменить. Это тот случай, когда необходимо думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Вернее, думать об этом нужно всегда, просто сейчас – тем более".
Естественно, также шойгу нагло солгал о том, что украинские солдаты четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов.
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