шойгу заявил об "освобождении" Мариуполя – путин отменил штурм азовстали

президент рф владимир путин встретился с министром нападения россии сергеем шойгу в кремле. шойгу назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова" и заявил, что город был "освобожден", однако в "Азовстали" остаются "надежно заблокированными" "2 тысячи украинских боевиков и иностранные наемники". На доклад министра путин отреагировал следующим образом:

"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела. Штурм промышленной зоны в Мариуполе считаю нецелесообразным, приказываю отменить. Это тот случай, когда необходимо думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Вернее, думать об этом нужно всегда, просто сейчас – тем более".

Естественно, также шойгу нагло солгал о том, что украинские солдаты четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов.