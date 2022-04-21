Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине
Мистер Олаф, подумайте еще раз
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка из-за отказов поставлять оружие Украине, в партии присутствует раскол – об этом сообщает авторитетное немецкое издание Spiegel.
Недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, однако оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия к Шольцу. Причина – нерешительность Олафа в фундаментальном вопросе военной помощи для Украины.
На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов хотят внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер Германии.
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