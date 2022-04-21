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Санкции в действии. Крупнейшая криптобиржа мира ограничит доступ пользователям из рф

Общие новости
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Упс

Санкции в действии. Крупнейшая криптобиржа мира ограничит доступ пользователям из рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из российской федерации. Учетные записи пользователей из рф, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 000 евро, будут ограничены. Пользователи пока могут использовать исключительно функцию вывода.

Счета россиян, проживающих за пределами россии и счета российских граждан или лиц, проживающих в рф, у которых общая стоимость криптоактивов не превышает €10 000, не будут нарушены и останутся активными. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Binance добавили, что такое ограничение вводится в соответствии с 5-м пакетом ограничительных мер Европейского союза против рф.

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В статье: война с Россией Binance
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Источник:
t.me/zedigital

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