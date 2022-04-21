И это не весь список. Литва передала Украине ПЗРК и противотанковое оружие

Литва передала Украине тяжелые минометы, чтобы помочь в войне с российской агрессией. Об этом сообщает портал BNS со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Мы передали Украине тяжелые минометы. Цифр я не буду называть, но передали мы многое".

Министр добавил, что общая стоимость всей переданной военной помощи достигает уже десятков миллионов евро, а стоимость замещения может быть в 5-10 раз выше. Среди переданного Украине оружия – ПЗРК, противотанковое оружие, гранаты, боеприпасы, пулеметы.

Ранее мы сообщали, что также Литва приступила к обучению первой группы украинских военных пользованию противотанковыми средствами.