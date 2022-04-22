Грозев: путин решил стать реальным главнокомандующим – для рф будет только хуже

президент рф владимир путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и отдавать приказы в войне россии против Украины. Об этом рассказал журналист издания Bellingcat Христо Грозев в интервью Популярной политике.

"Внутриполитическая пятая колонна в Украине просто пропала, потерялась там. Гомеопатическая какая-то проявляется – на уровне десяти демонстрантов в Мелитополе, и все", – сказал Грозев и отметил, что для путина очевидно, что пятая служба ФСБ его обманула.

"Тот факт, что не взяли Киев… Он понимает, что это огромная репутационная цена для него самого. Поэтому ему просто остаться в старой позиции и верить этим людям, которые обещают что-то новое сейчас, – невозможно".

"Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам отдает приказы. Посмотрим через неделю... Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии".