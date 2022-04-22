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Дания выделит средства на оружие для Украины и возглавит восстановление одного из городов

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Респект!

Дания выделит средства на оружие для Украины и возглавит восстановление одного из городов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об увеличении военной помощи Украине на 90 миллионов долларов. Об этом она сообщила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Испании Педро Санчесом, который прошел 21 апреля в Киеве.

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"Дания с самого начала поддержала Украину оружием. Мы будем делать все от нас возможное, чтобы поддерживать Украину и в дальнейшем. Поэтому я хотела бы проинформировать вас, президент Зеленский, о новом вкладе в 600 тысяч датских крон на оружие. Это повышает общий военный вклад Дании до более чем 1 миллиарда датских крон".

"Мы также хотели бы сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались в датский парламент, президент Зеленский, то вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили согласием на это предложение, и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами".

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В статье: война с Россией
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Источник:
eurointegration.com

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