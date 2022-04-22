Хватайте медведя. Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными рф
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Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией" – об этом сообщает портал NHK
В справочнике пишется, что Северные территории являются "территориями, присущей Японии, но ныне они незаконно оккупированные российской федерацией". Этого не было в документе с 2011 года.
"Синяя книга дипломатии" – документ, обобщающий политику японской дипломатии, он публикуется ежегодно с 1957-го. Напомним, 7 марта премьер-министр Японии назвал южную часть Курильских островов исконными японскими территориями. Далее в эрефии заявили, что больше не будут продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.
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