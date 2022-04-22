Теперь только голуби и береста. Gmail заблокировал рабочую электронную почту госдумы рф
Дурдума
Getty Images / Global Images Ukraine
Gmail заблокировал рабочую почту государственной думы россии без возможности обновления данных. Об этом в социальной сети Facebook написал депутат госдумы рф сергей марков.
"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах".
Gmail — бесплатная почтовая служба от компании Google. Многие российские пользователи в комментариях под публикацией вполне справедливо возмутились информационной политикой государственной думы. Как правило, органы власти не заводят почтовые ящики на порталах со свободным доступом.
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