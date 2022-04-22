  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Теперь только голуби и береста. Gmail заблокировал рабочую электронную почту госдумы рф

Общие новости
(3 голосов)

Дурдума

Теперь только голуби и береста. Gmail заблокировал рабочую электронную почту госдумы рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Gmail заблокировал рабочую почту государственной думы россии без возможности обновления данных. Об этом в социальной сети Facebook написал депутат госдумы рф сергей марков.

"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах".

Читайте такжеХакеры Anonymous взломали сайт компании, обеспечивающей работу Газпрома

Gmail — бесплатная почтовая служба от компании Google. Многие российские пользователи в комментариях под публикацией вполне справедливо возмутились информационной политикой государственной думы. Как правило, органы власти не заводят почтовые ящики на порталах со свободным доступом.

Теперь только голуби и береста. Gmail заблокировал рабочую электронную почту госдумы рф - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Gmail https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/22/7341310/
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...