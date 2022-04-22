На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье
Сплошной маразм
Getty Images / Global Images Ukraine
российская армия в ходе второго этапа свой воображаемой специальной операции, которую весь адекватный мир называет войной рф против Украины, теперь, по версии верхушки, должна установить полный контроль над Донбассом и югом Украины – об этом на россии сообщает заместитель командующего центрального военного округа в рф.
Таким образом, орки хотят установить контроль над Донбассом, он позволит создать им сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ.
Также контроль над югом Украины даст оккупантам еще один выход в Приднестровье, где, по версии Москвы, отмечаются "факты притеснения русскоязычного населения".
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