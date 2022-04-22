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На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье

Общие новости
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(2 голосов)

Сплошной маразм

На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

российская армия в ходе второго этапа свой воображаемой специальной операции, которую весь адекватный мир называет войной рф против Украины, теперь, по версии верхушки, должна установить полный контроль над Донбассом и югом Украины – об этом на россии сообщает заместитель командующего центрального военного округа в рф.

Таким образом, орки хотят установить контроль над Донбассом, он позволит создать им сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ.

Также контроль над югом Украины даст оккупантам еще один выход в Приднестровье, где, по версии Москвы, отмечаются "факты притеснения русскоязычного населения".

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В статье: война с Россией
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Источник:
риа

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Комментарии (3)
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aleks68
22.04.2022 в 12:45
ходить умеешь?вот и иди .....
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football_soccer (Украина)
22.04.2022 в 12:46
такое ощущение, что мы попали в книгу Оруэлла. в кремле каждый день день говорят совершенно новые вещи, отрицая то, что было вчера.Не прошло и 2 месяцев , как " спецоперация на Донбассе " превратилась в захват и контроль всей территории юга Украины, потому что..... оказывается на оккупированной территории Молдовы, оказывается.... тоже "притесняют" русскоязычных.. Каждый день их лицемерие и их маразм пробивает все новые и новые глубины
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Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 12:27
За..е..б..а..л..иНа востоке, юге, севере, в центре Украины - никогда не было притеснения русскоязычного населения... Уроды вы е..б..у..ч..и..е...Самих же русскоязычных украинцев и уничтожает эта путлеровская бандитская группировка...
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