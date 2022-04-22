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В UA War Infographics поделились цифрами зарплат в свободных странах и на оккупированных рф территориях

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Экономика русского мира

В UA War Infographics поделились цифрами зарплат в свободных странах и на оккупированных рф территориях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Портал UA War Infographics в своем Telegram-канале поделился цифрами (в долларах) средних зарплат в свободных странах мира и на оккупированных российской федерацией территориях. Естественно, сравнение получилось не в пользу агрессора.

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К примеру, в Германии средняя зарплата гражданина составляет, по данным источника, составляет 4 тысячи 728 долларов, в то время как в калининграде человек в среднем получает 450 долларов.

В Украине средняя зарплата составляет 593 доллара, а на территории оккупированной Донецкой области человек получает 125 долларов.

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В статье: война с Россией UA War Infographics
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