В UA War Infographics поделились цифрами зарплат в свободных странах и на оккупированных рф территориях
Экономика русского мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Портал UA War Infographics в своем Telegram-канале поделился цифрами (в долларах) средних зарплат в свободных странах мира и на оккупированных российской федерацией территориях. Естественно, сравнение получилось не в пользу агрессора.
К примеру, в Германии средняя зарплата гражданина составляет, по данным источника, составляет 4 тысячи 728 долларов, в то время как в калининграде человек в среднем получает 450 долларов.
В Украине средняя зарплата составляет 593 доллара, а на территории оккупированной Донецкой области человек получает 125 долларов.
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