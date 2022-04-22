В UA War Infographics поделились цифрами зарплат в свободных странах и на оккупированных рф территориях

Портал UA War Infographics в своем Telegram-канале поделился цифрами (в долларах) средних зарплат в свободных странах мира и на оккупированных российской федерацией территориях. Естественно, сравнение получилось не в пользу агрессора.

Читайте также Инфографика: количество потерь орков достигло размеров армий других стран Европы

К примеру, в Германии средняя зарплата гражданина составляет, по данным источника, составляет 4 тысячи 728 долларов, в то время как в калининграде человек в среднем получает 450 долларов.

В Украине средняя зарплата составляет 593 доллара, а на территории оккупированной Донецкой области человек получает 125 долларов.