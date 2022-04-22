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Франция направит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь

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Эммануэль, осталось выиграть выборы

Франция направит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь

Daniel Steger

Новина українською

Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки под названием "Nexter CAESAR". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью изданию Ouest-France.

CAESAR (фр. Camion équipé d’un système d’artillerie) — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Она способна поражать цель на расстоянии 40 км.

CAESAR экспортируется в 7 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию. Это очень мобильная машина, способная развивать скорость до 50 км/ч на любой местности.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ouest-france.fr

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