Франция направит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь
Эммануэль, осталось выиграть выборы
Daniel Steger
Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки под названием "Nexter CAESAR". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью изданию Ouest-France.
CAESAR (фр. Camion équipé d’un système d’artillerie) — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Она способна поражать цель на расстоянии 40 км.
CAESAR экспортируется в 7 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию. Это очень мобильная машина, способная развивать скорость до 50 км/ч на любой местности.
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Источник:ouest-france.fr
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