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Победный ассист. Де Пена отметился дебютным голевым действием за Интернасьональ

Общие новости
(1 голосов)

С почином

Победный ассист. Де Пена отметился дебютным голевым действием за Интернасьональ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках третьего тура бразильской Серии А "Флуминенсе" встречался с "Интернасьоналем". В стартовом составе гостей появился бывший игрок киевского "Динамо" Карлос де Пена, а на старте второго тайма он отличился ассистом.

На 54-й минуте Алемао замкнул прострел де Пены. Этот гол стал единственным в матче и, соответственно, победным.

Это первое голевое действие Карлоса за "Интернасьональ". В общей сложности на счету уругвайца пять матчей за свой новый клуб.

После трех туров в активе "Интернасьоналя" шесть очков. Пока команда располагается на третьей позиции турнирной таблицы.

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В статье: Интернасьонал (Порту-Алегри) Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
24.04.2022 в 11:28
Красава!
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