Победный ассист. Де Пена отметился дебютным голевым действием за Интернасьональ

В рамках третьего тура бразильской Серии А "Флуминенсе" встречался с "Интернасьоналем". В стартовом составе гостей появился бывший игрок киевского "Динамо" Карлос де Пена, а на старте второго тайма он отличился ассистом.

На 54-й минуте Алемао замкнул прострел де Пены. Этот гол стал единственным в матче и, соответственно, победным.

Это первое голевое действие Карлоса за "Интернасьональ". В общей сложности на счету уругвайца пять матчей за свой новый клуб.

После трех туров в активе "Интернасьоналя" шесть очков. Пока команда располагается на третьей позиции турнирной таблицы.