РБ Зальцбург стал чемпионом Австрии в девятый раз подряд
Серия побед лишь немного уступает Баварии в Бундеслиге
Фото: UEFA.com
Сегодня "Ред Булл Зальцбург" обыграли венскую "Аустрию" со счетом 5:0 и гарантировали себе титул чемпионов Австрии в девятый раз подряд. За всю историю у команды теперь 16 побед в австрийской Бундеслиге.
Это третий результат в истории чемпионата – больше только у венских "Рапида" и "Аустрии" – по 32 и 24 титула соответственно. Вторые как раз и были последними чемпионами до "РБ Зальцбурга", в сезоне 2012/13.
"Зальцбург" обеспечил себе победу за 4 тура до окончания чемпионата. Отрыв от второй команды – "Штурм Грац" – составляет 14 очков.
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