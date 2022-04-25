Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога

В Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой орки везли военную технику и боеприпасы в Украину, об этом сообщают СМИ.

Она была разрушена в тот момент, когда пожар вспыхнул на нефтебазе и складе боеприпасов. Тем не менее, есть и информация, что железная дорога повредилась из-за размыва насыпи несколько дней назад. В любом случае, факт остается фактом.

Отметим, что российский город находится примерно в 155 километрах от украинской границы. Жителей домов возле горящей нефтебазы в брянске начали эвакуировать.