  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога

Общие новости
(4 голосов)

Партизаны работают?

Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога

Mignews

Новина українською

В Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой орки везли военную технику и боеприпасы в Украину, об этом сообщают СМИ.

Читайте также"Это как удар по "Москве"". В сети появилось ВИДЕО начала пожара в Брянске

Она была разрушена в тот момент, когда пожар вспыхнул на нефтебазе и складе боеприпасов. Тем не менее, есть и информация, что железная дорога повредилась из-за размыва насыпи несколько дней назад. В любом случае, факт остается фактом.

Отметим, что российский город находится примерно в 155 километрах от украинской границы. Жителей домов возле горящей нефтебазы в брянске начали эвакуировать.

Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mignews.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2022 в 10:33
Дощі сильні, що аж нафтобаза загорілась..
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2022 в 11:18
самозагорання на гнилій землі
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...