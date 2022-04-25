Голландский футбольный идеолог. Сегодня Йохан Кройф мог бы отмечать юбилей
Кумир Пепа Гвардиолы
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Хендрик Йоханнес Кройф родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме. Сегодня ему могло бы исполниться 75 лет. Экс-футболист и бывший тренер сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны". Трехкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера. Кройф широко признается одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 голов. Его цитата:
"Футбол – очень простая игра. Зачем делать пас на 50 метров с возможной потерей, если просто можно передать мяч ближнему, а уже тот отдаст мяч партнеру? Самая лучшая идея – всегда самая простая. Вы не хотите, чтобы вам забили гол? Просто держите мяч у себя, не отдавайте его сопернику. Больше всего я люблю смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний футбол. Именно тот, в который и играли мои команды".
Кройф был заядлым курильщиком, в октябре 2015 года у него диагностировали рак легких. 24 марта 2016-го Йохан скончался в возрасте 68 лет.
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