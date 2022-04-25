Блинкен: Независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем путин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник после визита в Киев, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента рф владимира путина. Цитирует Энтони CNN.

"Мы не знаем, как будет разворачиваться дальнейшая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем владимир путин. И наша поддержка Украины в дальнейшем будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха".