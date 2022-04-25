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Заказчики – Зеленский и ЦРУ! В кремле заявили о покушении "неонацистов" на главного шута путина

Общие новости
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(3 голосов)

Отберите у орков тяжелые наркотики, пожалуйста

Заказчики – Зеленский и ЦРУ! В кремле заявили о покушении "неонацистов" на главного шута путина

Новина українською

фсб рф в своих бурных фантазиях задержала "группу членов запрещенной в рф неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ" убийство известного российского пропагандо… пропагандиста владимира соловьева.

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По информации российского издания риа "т.н. новости", "в ходе обысков было изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика".

Сам путин заявил, что оркам "пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
риа

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Комментарии (2)
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magnum power (БОМЖ)
25.04.2022 в 15:43
от якби ця мерзота була нафтобазою або військовим аеродромом, тоді так - повірю.
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Черноморчик (Одесса )
25.04.2022 в 15:36
Нравится фраза про самодельные кактейли Молотова . Интересно где завод находиться который их штампует .
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