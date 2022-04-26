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Респект Джонсонюку. Великобритания снижает до нуля пошлины на все товары из Украины

Общие новости
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Борис поддерживает украинцев

Респект Джонсонюку. Великобритания снижает до нуля пошлины на все товары из Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания снизит до нуля тарифы на все товары из Украины в рамках соглашения о свободной торговле с Украиной. Об этом сообщает британское правительство на своем официальном сайте.

Премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал снизить пошлины еще во время своего визита в Киев в начале апреля, чтобы поддержать экономику Украины в условиях кризиса. Объявление было оформлено после прямого запроса правительства Зеленского о либерализации тарифов и поддержке украинской экономики.

Речь идет об отмене пошлин на основные товары украинского экспорта, в том числе ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу. Также британское правительство наложило новые санкции на правительство владимира путина.

Кроме того, Британия объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые россия может использовать в войне с Украиной. К товарам может относиться оборудование для прослушивания, перехвата и мониторинга информации.

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В статье: война с Россией
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Источник:
gov.uk

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