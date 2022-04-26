Заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Как россия пытается пополнить потери живой силы

После катастрофических потерь в Украине, для восстановления боеспособности воинских частей, российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

Если во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства.

По данным военной разведки Украины только в Центральном военном округе россии за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы. Следует отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники.

Военная разведка Украины обнародует сведения о военнослужащих Центрального военного округа россии, которые за январь – апрель 2022 заключили контракт о военной службе и напоминает, что за преступления против территориальной целостности и население Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности. Ссылка на список.