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Два общеизвестных на весь мир автомобильных концерна постепенно уходят из рф

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Volvo плюс Jaguar

Два общеизвестных на весь мир автомобильных концерна постепенно уходят из рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На фоне полномасштабного военного вторжения рф на территорию Украины автомобильные концерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали активно сокращать основную часть своих сотрудников на территории россии.

Концерны сокращают до 80% персонала, кроме административных единиц. Jaguar оставит в штате только персонал, который необходим для закрытия юридического лица, так как концерн фактически уходит из рф.

В то же время Volvo Cars может оставить персонал, который обеспечит гарантийный сервис. Компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, "не снижая возможность их безопасной эксплуатации".

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В статье: война с Россией
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Источник:
kommersant.ru

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