Два общеизвестных на весь мир автомобильных концерна постепенно уходят из рф

На фоне полномасштабного военного вторжения рф на территорию Украины автомобильные концерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали активно сокращать основную часть своих сотрудников на территории россии.

Концерны сокращают до 80% персонала, кроме административных единиц. Jaguar оставит в штате только персонал, который необходим для закрытия юридического лица, так как концерн фактически уходит из рф.

В то же время Volvo Cars может оставить персонал, который обеспечит гарантийный сервис. Компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, "не снижая возможность их безопасной эксплуатации".