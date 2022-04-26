Два общеизвестных на весь мир автомобильных концерна постепенно уходят из рф
Volvo плюс Jaguar
Getty Images / Global Images Ukraine
На фоне полномасштабного военного вторжения рф на территорию Украины автомобильные концерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали активно сокращать основную часть своих сотрудников на территории россии.
Концерны сокращают до 80% персонала, кроме административных единиц. Jaguar оставит в штате только персонал, который необходим для закрытия юридического лица, так как концерн фактически уходит из рф.
В то же время Volvo Cars может оставить персонал, который обеспечит гарантийный сервис. Компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, "не снижая возможность их безопасной эксплуатации".
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