Украинский журналист – о причинах пожара в тверском научном институте, разрабатывавшем Искандеры

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о причине пожара в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил мо рф (город тверь).

Пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, а именно: один из сотрудников поставил электрочайник и пошел на совещание, а в это время вода в чайнике начала кипеть – закоротило проводку.

Сотрудники НИИ утверждают, что в здании давно были проблемы с проводкой, которая нуждалась в замене. По имеющейся информации состоянием на 26 апреля в ходе пожара погибло 23 человека.