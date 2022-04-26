  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Украинский журналист – о причинах пожара в тверском научном институте, разрабатывавшем Искандеры

Общие новости
(1 голосов)

Проводка?

Украинский журналист – о причинах пожара в тверском научном институте, разрабатывавшем Искандеры

Флаг

Новина українською

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о причине пожара в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил мо рф (город тверь).

Читайте такжеНефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога

Пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, а именно: один из сотрудников поставил электрочайник и пошел на совещание, а в это время вода в чайнике начала кипеть – закоротило проводку.

Сотрудники НИИ утверждают, что в здании давно были проблемы с проводкой, которая нуждалась в замене. По имеющейся информации состоянием на 26 апреля в ходе пожара погибло 23 человека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/RomanTsymbaliuk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...