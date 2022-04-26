Украинский журналист – о причинах пожара в тверском научном институте, разрабатывавшем Искандеры
Проводка?
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Известный украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о причине пожара в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил мо рф (город тверь).
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Пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, а именно: один из сотрудников поставил электрочайник и пошел на совещание, а в это время вода в чайнике начала кипеть – закоротило проводку.
Сотрудники НИИ утверждают, что в здании давно были проблемы с проводкой, которая нуждалась в замене. По имеющейся информации состоянием на 26 апреля в ходе пожара погибло 23 человека.
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Источник:facebook.com/RomanTsymbaliuk
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