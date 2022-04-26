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До Шольца достучались? Правительство Германии поставит Украине зенитные установки Gepard

Общие новости
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Спасибо, Олаф

До Шольца достучались? Правительство Германии поставит Украине зенитные установки Gepard

Hans-Hermann Bühling

Новина українською

Правительство Германии намерено поставить Украине зенитные самоходные установки под гордым названием Gepard со склада производителя. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получила добро на продажу Украине модернизированных Gepard из бывшего арсенала бундесвера, принципиальное решение правительства уже принято.

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Компания KMW располагает несколькими десятками Gepard из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера. Gepard могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другой военной техникой.

О поставках Gepard объявила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время встречи военных ведомств стран-партнеров, посвященной помощи Украине, которая проходит на авиабазе Рамштайн на западе Германии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
dw.com

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