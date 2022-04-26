До Шольца достучались? Правительство Германии поставит Украине зенитные установки Gepard

Правительство Германии намерено поставить Украине зенитные самоходные установки под гордым названием Gepard со склада производителя. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получила добро на продажу Украине модернизированных Gepard из бывшего арсенала бундесвера, принципиальное решение правительства уже принято.

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Компания KMW располагает несколькими десятками Gepard из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера. Gepard могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другой военной техникой.

О поставках Gepard объявила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время встречи военных ведомств стран-партнеров, посвященной помощи Украине, которая проходит на авиабазе Рамштайн на западе Германии.