До Шольца достучались? Правительство Германии поставит Украине зенитные установки Gepard
Спасибо, Олаф
Hans-Hermann Bühling
Правительство Германии намерено поставить Украине зенитные самоходные установки под гордым названием Gepard со склада производителя. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получила добро на продажу Украине модернизированных Gepard из бывшего арсенала бундесвера, принципиальное решение правительства уже принято.
Компания KMW располагает несколькими десятками Gepard из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера. Gepard могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другой военной техникой.
О поставках Gepard объявила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время встречи военных ведомств стран-партнеров, посвященной помощи Украине, которая проходит на авиабазе Рамштайн на западе Германии.
Deutschland wird Gepard-Flugabwehrpanzer liefern, das verkündete Ministerin Lambrecht soeben in Ramstein. Mehr als 30 Nationen stimmen sich hier auf der Konferenz über die Unterstützung für die ???????? ab. Unsere Stärke in #NATO und EU ist unsere Geschlossenheit. pic.twitter.com/QRRapl21KK— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 26, 2022
Популярное сейчас
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- "В москве чувствуют поражение". Кулеба и Подоляк отреагировали на заявления сергея лаврова
- Настреляли танков и ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки