Беспощадный русский мир. Жуткое ВИДЕО из района Харькова, по которому бьют россияне
Салтовка под ударом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появилось видео из Северной Салтовки - района Харькова, который постоянно находится под обстрелами со стороны россиян.
Район расположен в северо-восточной части города и является одним из наиболее густонаселенных. На кадрах можно увидеть, что российские оккупанты нанесли ему значительные разрушения. Следы обстрелов видны на многоэтажках и автотранспорте, детских и спортивных площадках, гаражах и рынках. Некоторые высотные дома уже не подлежат восстановлению.
Ранее мэр Харькова призвал жителей Салтовки эвакуироваться в более безопасные районы города или любое другое безопасное место.
Популярное сейчас
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР
- ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых
- На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Новости по теме
- 08:08 Украинские В направлении Харькова россияне развернули Искандеры
- 08:11 Украинские Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб
- 19:41 Украинские Генштаб ВСУ: Враг обстреливает Николаев, частично блокирует Харьков и пытается взять под контроль Мариуполь