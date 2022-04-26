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Беспощадный русский мир. Жуткое ВИДЕО из района Харькова, по которому бьют россияне

Общие новости
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Салтовка под ударом

Беспощадный русский мир. Жуткое ВИДЕО из района Харькова, по которому бьют россияне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети появилось видео из Северной Салтовки - района Харькова, который постоянно находится под обстрелами со стороны россиян.

Район расположен в северо-восточной части города и является одним из наиболее густонаселенных. На кадрах можно увидеть, что российские оккупанты нанесли ему значительные разрушения. Следы обстрелов видны на многоэтажках и автотранспорте, детских и спортивных площадках, гаражах и рынках. Некоторые высотные дома уже не подлежат восстановлению.

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Ранее мэр Харькова призвал жителей Салтовки эвакуироваться в более безопасные районы города или любое другое безопасное место.

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В статье: Харьков война с Россией
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