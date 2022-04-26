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Россия пригрозила Японии "ответными мерами" из-за совместных учений с США

Общие новости
(2 голосов)

Кругом одни враги

Россия пригрозила Японии "ответными мерами" из-за совместных учений с США

Авіаносець Авраам Лінкольн, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство иностранных дел рф предупредило Токио, в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Москва примет ответные меры.

Что именно подразумевает формулировка «ответные меры», не указывается.

Напомним, на прошлой неделе министерство иностранных дел Японии издало справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы были признаны как "незаконно оккупированные россией территории".

В ответ пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил о том, что "Япония стала недружественной страной для рф».

Добавим, что 13 апреля стало известно, что в воды Японского моря вошел американский авианосец "Авраам Линкольн", который проводит совместные учения с силами самообороны Японии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
26.04.2022 в 15:34
Если от всех воняет , то надо посмотреть себе в штаны .
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