Россия пригрозила Японии "ответными мерами" из-за совместных учений с США
Кругом одни враги
Авіаносець Авраам Лінкольн, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел рф предупредило Токио, в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Москва примет ответные меры.
Что именно подразумевает формулировка «ответные меры», не указывается.
Напомним, на прошлой неделе министерство иностранных дел Японии издало справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы были признаны как "незаконно оккупированные россией территории".
В ответ пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил о том, что "Япония стала недружественной страной для рф».
Добавим, что 13 апреля стало известно, что в воды Японского моря вошел американский авианосец "Авраам Линкольн", который проводит совместные учения с силами самообороны Японии.
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