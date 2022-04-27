Ман Сити перестрелял Реал, УПЛ не доиграют, успех Динамо в Дортмунде. Главные новости за 26 апреля

4:3 в 1/2 финала ЛЧ - это фантастика. "Сити" и "Реал" выдали настоящий концерт, в котором первую скрипку играли перманентно атакующие "Горожане", а Мадрид отвечал колкими контратаками. Наш Александр Зинченко вышел в старте "Сити" и был заметной фигурой на поле, поучаствовав в четвертом голе. Интрига после первой встречи живее всех живых, так что ждем ответный матч на "Бернабеу".

Клубы УПЛ единогласно проголосовали за досрочное окончание сезона ввиду непрекращающейся агрессии россии против Украины. Итоговой признана таблица после 18 туров - по ней и были определены участники следующего сезона еврокубков от Украины. Медали же УПЛ решила не вручать, так что впервые в истории Украины чемпионат завершен без чемпиона.

Киевляне продолжают колесить по Европе, и вчера у них был самый статусный соперник за все время турне. "Боруссия" не просто сыграла с "Динамо", но даже выпустила на 30-40 минут своих лидеров Эрлинга Холанда и Марко Ройса, уважив украинцев. Сам матч завершился результативной победой команды Мирчи Луческу 3:2 - здесь отмечаем дубль юного Ваната и дежурный шедевр от Буяльского.

Сборная Украины U-17 не сыграет на чемпионате Европы. В решающей игре парням Олега Кузнецова надо было обыгрывать итальянцев, но они проиграли практически без шансов, забив единственный мяч в добавленное время - 1:3. Что ж, и на том спасибо - все мы понимаем, как сложно играть футбол, когда твоя страна в беде.

Очень неожиданные новости от Bild. Оказывается, лидер атак "Боруссии" Эрлинг Холанд посетил Мюнхен, где имел встречу со спортдиром "Баварии" Хасаном Салихамиджичем. Параллельно гендир ФК "Голливуд" Оливер Кан летал в Монако к Мино Райоле, который ведет дела норвежца. Похоже, "Бавария" намерена повторить фокус, который уже проворачивала с Робертом Левандовским, выхватив бомбардира из лап главного конкурента!

Напоследок важная сделка из Каталонии - сине-гранатовые таки нашли деньги на новый контракт для центрального защитника Рональда Араухо. Сделка рассчитана до лета 2026 года, отступные - миллиард евро - короче, все по уму. 23-летний уругваец уже сейчас незаменим в старте "Барсы" - у него 39 матчей и 4 гола во всех турнирах. Достойная замена для Жерара Пике.