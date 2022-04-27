  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ман Сити перестрелял Реал, УПЛ не доиграют, успех Динамо в Дортмунде. Главные новости за 26 апреля

Общие новости
(1 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 26 апреля

Ман Сити перестрелял Реал, УПЛ не доиграют, успех Динамо в Дортмунде. Главные новости за 26 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laurence Griffiths

UA-Футбол
Новина українською

"Ман Сити" перестрелял "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов

4:3 в 1/2 финала ЛЧ - это фантастика. "Сити" и "Реал" выдали настоящий концерт, в котором первую скрипку играли перманентно атакующие "Горожане", а Мадрид отвечал колкими контратаками. Наш Александр Зинченко вышел в старте "Сити" и был заметной фигурой на поле, поучаствовав в четвертом голе. Интрига после первой встречи живее всех живых, так что ждем ответный матч на "Бернабеу".

УПЛ-2021/22 не доиграют. Шахтер не получит чемпионский титул

Клубы УПЛ единогласно проголосовали за досрочное окончание сезона ввиду непрекращающейся агрессии россии против Украины. Итоговой признана таблица после 18 туров - по ней и были определены участники следующего сезона еврокубков от Украины. Медали же УПЛ решила не вручать, так что впервые в истории Украины чемпионат завершен без чемпиона.

"Динамо" в благотворительном матче переиграло дортмундскую "Боруссию"

Киевляне продолжают колесить по Европе, и вчера у них был самый статусный соперник за все время турне. "Боруссия" не просто сыграла с "Динамо", но даже выпустила на 30-40 минут своих лидеров Эрлинга Холанда и Марко Ройса, уважив украинцев. Сам матч завершился результативной победой команды Мирчи Луческу 3:2 - здесь отмечаем дубль юного Ваната и дежурный шедевр от Буяльского.

Юношеская сборная Украины проиграла Италии и осталась без Евро

Сборная Украины U-17 не сыграет на чемпионате Европы. В решающей игре парням Олега Кузнецова надо было обыгрывать итальянцев, но они проиграли практически без шансов, забив единственный мяч в добавленное время - 1:3. Что ж, и на том спасибо - все мы понимаем, как сложно играть футбол, когда твоя страна в беде.

По пути Левандовского? "Бавария" начала переговоры с Эрлингом Холандом

Очень неожиданные новости от Bild. Оказывается, лидер атак "Боруссии" Эрлинг Холанд посетил Мюнхен, где имел встречу со спортдиром "Баварии" Хасаном Салихамиджичем. Параллельно гендир ФК "Голливуд" Оливер Кан летал в Монако к Мино Райоле, который ведет дела норвежца. Похоже, "Бавария" намерена повторить фокус, который уже проворачивала с Робертом Левандовским, выхватив бомбардира из лап главного конкурента!

Ради светлого будущего: "Барселона" надолго продлила Рональда Араухо

Напоследок важная сделка из Каталонии - сине-гранатовые таки нашли деньги на новый контракт для центрального защитника Рональда Араухо. Сделка рассчитана до лета 2026 года, отступные - миллиард евро - короче, все по уму. 23-летний уругваец уже сейчас незаменим в старте "Барсы" - у него 39 матчей и 4 гола во всех турнирах. Достойная замена для Жерара Пике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...