Канцлер Австрии: Оплата за газ в рублях? Это фейковые новости российской пропаганды

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком российской пропаганды уведомление о согласии Вены платить за российский газ рублями. Об этом он написал у себя в Твиттере.

"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС".

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

Сегодня утром, 27 апреля, российское информационное агентство тасс и портал риа новости опубликовали сообщение, в котором было написано о том, что Австрия согласилась платить за газ российскими рублями.

OMV – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе.