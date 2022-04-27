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Канцлер Австрии: Оплата за газ в рублях? Это фейковые новости российской пропаганды

Общие новости
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Привет, риа фейк-"новости"!

Канцлер Австрии: Оплата за газ в рублях? Это фейковые новости российской пропаганды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком российской пропаганды уведомление о согласии Вены платить за российский газ рублями. Об этом он написал у себя в Твиттере.

"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС".

Сегодня утром, 27 апреля, российское информационное агентство тасс и портал риа новости опубликовали сообщение, в котором было написано о том, что Австрия согласилась платить за газ российскими рублями.

OMV – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе.

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В статье: война с Россией Карл Нехаммер
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