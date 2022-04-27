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По-моєму, чувак, нас кинули. песков прокомментировал обмен медведчука на украинских военных

Общие новости
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Помните строчки из песни Скрябина?

По-моєму, чувак, нас кинули. песков прокомментировал обмен медведчука на украинских военных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В кремле не рассматривают возможность забрать кума владимира путина виктора медведчука в обмен на освобождение украинских военных. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков дал комментарий риа "новости".

"Об этом речи не ведется".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал россии обменять виктора медведчука на украинских граждан. Позже жена народного депутата Оксана Марченко и сам медведчук просили путина об обмене.

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков Виктор Медведчук
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Источник:
t.me/rian_ru

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