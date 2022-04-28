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Успех Ливерпуля, драма Интера и новый тренер Яремчука. Главные новости футбола за 27 апреля

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 27 апреля

Успех Ливерпуля, драма Интера и новый тренер Яремчука. Главные новости футбола за 27 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 27 апреля.

Ливерпуль делает заявку на финал

"Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Матч проходил при полной доминации хозяев – "мерсисайдцы" владели мячом более 70 процентов времени и нанесли почти два десятка ударов. Два из них оказались результативными. "Ливерпуль" провёл ударный дебют второго тайма, закончившийся автоголом Эступиньяна на 53-й минуте и мячом Садио Мане двумя минутами позже. "Субмарины" в ответ лишь раз ударили в сторону ворот Алиссона. 2:0. "Ливерпуль" делает весомую заявку на финал перед выездом в Испанию.

Интер упускает лидерство

"Интер" упустил первое место, сенсационно уступив "Болонье" (2:1) в 34-м туре Серии А. "Нерадзурри" здорово начали матч и повели в счёте уже на третьей минуте встречи. Но середине тайма "Интер" огорчил их экс-футболист Марко Арнаутович. "Нерадзурри" не устраивала и ничья, но катастрофическая ошибка резервного кипера Йонуца Раду привела к тому, что действующий чемпион проиграл. Теперь лидерство принадлежит "Милану" , который опережает соседей на 2 очка за 4 тура до финиша.

Досрочное завершение сезона в Первой и Второй лигах

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сезон в Первой и Второй украинских лигах, будет завершен досрочно. Ранее аналогичное решение было принято и по поводу УПЛ. УАФ не видит возможности вовремя доиграть чемпионаты на фоне продолжения военного положения в стране. Будет ли засчитаны вылета командам из зоны вылета и смогут ли лидирующие коллективы подняться дивизионом выше – неизвестно.

Реформа Лиги Чемпионов

Полуфиналы в Лиге чемпионов могут начать проводить в один матч, сообщает The Times. За это выступают ведущие европейские клубы. Сообщается, что топ-клубы планируют проводить полуфиналы и финал турнира в течение одной недели в одном городе. В схожем формате проходит баскетбольная Евролига, где это называется "финалом четырёх". УЕФА заявляет, что окончательного решения по этому вопросу не имеет. Подобное решение хочет протолкнуть Ассоциация европейских клубов (ECA).

Новый тренер для Яремчука

С нового сезона "Бенфику" будет тренировать немецкий специалист Роджер Шмидт. Лиссабонцы достигли с экс-тренером "РБ Зальцурга" и "Байера" принципиального соглашения. Контракт будет рассчитанным на 2 сезона. Последние годы Шмидт работал в "ПСВ", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Роман Яремчук должен неплохо вписаться в стиль тренера, делающего ставку на прессинг, быстрые вертикальные атаки, с большим количеством единоборств и спринтов. В то же время, Шмидт предпочитает играть с одним форвардом, а выиграть конкуренцию у Дарвина Нуньеса украинцу будет крайне проблематично.

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