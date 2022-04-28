Успех Ливерпуля, драма Интера и новый тренер Яремчука. Главные новости футбола за 27 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 27 апреля.

"Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Матч проходил при полной доминации хозяев – "мерсисайдцы" владели мячом более 70 процентов времени и нанесли почти два десятка ударов. Два из них оказались результативными. "Ливерпуль" провёл ударный дебют второго тайма, закончившийся автоголом Эступиньяна на 53-й минуте и мячом Садио Мане двумя минутами позже. "Субмарины" в ответ лишь раз ударили в сторону ворот Алиссона. 2:0. "Ливерпуль" делает весомую заявку на финал перед выездом в Испанию.

"Интер" упустил первое место, сенсационно уступив "Болонье" (2:1) в 34-м туре Серии А. "Нерадзурри" здорово начали матч и повели в счёте уже на третьей минуте встречи. Но середине тайма "Интер" огорчил их экс-футболист Марко Арнаутович. "Нерадзурри" не устраивала и ничья, но катастрофическая ошибка резервного кипера Йонуца Раду привела к тому, что действующий чемпион проиграл. Теперь лидерство принадлежит "Милану" , который опережает соседей на 2 очка за 4 тура до финиша.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сезон в Первой и Второй украинских лигах, будет завершен досрочно. Ранее аналогичное решение было принято и по поводу УПЛ. УАФ не видит возможности вовремя доиграть чемпионаты на фоне продолжения военного положения в стране. Будет ли засчитаны вылета командам из зоны вылета и смогут ли лидирующие коллективы подняться дивизионом выше – неизвестно.

Полуфиналы в Лиге чемпионов могут начать проводить в один матч, сообщает The Times. За это выступают ведущие европейские клубы. Сообщается, что топ-клубы планируют проводить полуфиналы и финал турнира в течение одной недели в одном городе. В схожем формате проходит баскетбольная Евролига, где это называется "финалом четырёх". УЕФА заявляет, что окончательного решения по этому вопросу не имеет. Подобное решение хочет протолкнуть Ассоциация европейских клубов (ECA).

С нового сезона "Бенфику" будет тренировать немецкий специалист Роджер Шмидт. Лиссабонцы достигли с экс-тренером "РБ Зальцурга" и "Байера" принципиального соглашения. Контракт будет рассчитанным на 2 сезона. Последние годы Шмидт работал в "ПСВ", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Роман Яремчук должен неплохо вписаться в стиль тренера, делающего ставку на прессинг, быстрые вертикальные атаки, с большим количеством единоборств и спринтов. В то же время, Шмидт предпочитает играть с одним форвардом, а выиграть конкуренцию у Дарвина Нуньеса украинцу будет крайне проблематично.