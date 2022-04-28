Трофей разыграют в США: Сиэтл чудом ушел от поражения в первом финале ЛЧ КОНКАКАФ

Мексиканские "УНАМ Пумас" не удержали комфортные 2:0 в первом финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского "Сиэтл Саундерс".

То ли усталость сыграла роль, то ли размокшее от сильного дождя поле, но в концовке встречи хозяева привезли на свои ворота два пенальти, которые уверенно реализовал Нико Лодейро. Итоговые 2:2 означают, что судьба трофея решится через неделю, 5 мая, в Сиэтле.

Отметим, что клубы МЛС не выигрывали ЛЧ КОНКАКАФ с 2000 года, когда это удавалось "Лос-Анджелес Гэлакси". Начиная с 2006 года, все кубки забирали себе мексиканцы.

Финал ЛЧ КОНКАКАФ. Мехико. "Эстадио Олимпико Университарио"

"УНАМ Пумас" - "Сиэтл Саундерс" - 2:2

Голы: Диненно, 38 (с пенальти), 48 - Лодейро, 77, 90+9 (оба с пенальти)