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Трофей разыграют в США: Сиэтл чудом ушел от поражения в первом финале ЛЧ КОНКАКАФ

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"УНАМ Пумас" провалили концовку

Трофей разыграют в США: Сиэтл чудом ушел от поражения в первом финале ЛЧ КОНКАКАФ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Velasquez

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Мексиканские "УНАМ Пумас" не удержали комфортные 2:0 в первом финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского "Сиэтл Саундерс".

То ли усталость сыграла роль, то ли размокшее от сильного дождя поле, но в концовке встречи хозяева привезли на свои ворота два пенальти, которые уверенно реализовал Нико Лодейро. Итоговые 2:2 означают, что судьба трофея решится через неделю, 5 мая, в Сиэтле.

Отметим, что клубы МЛС не выигрывали ЛЧ КОНКАКАФ с 2000 года, когда это удавалось "Лос-Анджелес Гэлакси". Начиная с 2006 года, все кубки забирали себе мексиканцы.

Финал ЛЧ КОНКАКАФ. Мехико. "Эстадио Олимпико Университарио"

"УНАМ Пумас" - "Сиэтл Саундерс" - 2:2

Голы: Диненно, 38 (с пенальти), 48 - Лодейро, 77, 90+9 (оба с пенальти)

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В статье: Сиэтл Саундерс УНАМ Пумас (Мехико)
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