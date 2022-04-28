Трофей разыграют в США: Сиэтл чудом ушел от поражения в первом финале ЛЧ КОНКАКАФ
"УНАМ Пумас" провалили концовку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Velasquez
Мексиканские "УНАМ Пумас" не удержали комфортные 2:0 в первом финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского "Сиэтл Саундерс".
То ли усталость сыграла роль, то ли размокшее от сильного дождя поле, но в концовке встречи хозяева привезли на свои ворота два пенальти, которые уверенно реализовал Нико Лодейро. Итоговые 2:2 означают, что судьба трофея решится через неделю, 5 мая, в Сиэтле.
Отметим, что клубы МЛС не выигрывали ЛЧ КОНКАКАФ с 2000 года, когда это удавалось "Лос-Анджелес Гэлакси". Начиная с 2006 года, все кубки забирали себе мексиканцы.
Финал ЛЧ КОНКАКАФ. Мехико. "Эстадио Олимпико Университарио"
"УНАМ Пумас" - "Сиэтл Саундерс" - 2:2
Голы: Диненно, 38 (с пенальти), 48 - Лодейро, 77, 90+9 (оба с пенальти)
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