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"Для обеспечения занятости населения". В Приднестровье объявили военные сборы

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"Для обеспечения занятости населения". В Приднестровье объявили военные сборы

Приднестровье

Новина українською

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию. В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней. Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в т.н. "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Для обеспечения занятости населения". В Приднестровье объявили военные сборы - изображение 1

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В статье: война с Россией
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