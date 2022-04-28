"Для обеспечения занятости населения". В Приднестровье объявили военные сборы
Умный поймет, а глупый – пойдет
Приднестровье
Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию. В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".
Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней. Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.
Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в т.н. "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.
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