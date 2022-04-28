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МИД Венгрии подтвердил, что страна будет использовать российскую схему для оплаты за нефть и газ

Общие новости
(2 голосов)

Потакают агрессору

МИД Венгрии подтвердил, что страна будет использовать российскую схему для оплаты за нефть и газ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Венгрии подтвердил в комментарии для издания CNN, что его страна будет использовать схему платежей, созданную москвой, для оплаты своей нефти и газа. Петер Сийярто отметил:

"85% наших поставок газа поступает из россии, 65% наших поставок нефти — из россии. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали это".

Сийярто сказал, что альтернативных источников или маршрутов нет, что не позволяет им отказаться от импорта российской энергии в ближайшие несколько лет.

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В статье: война с Россией Петер Сийярто
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Источник:
edition.cnn.com

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Комментарии (14)
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Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 15:10
Свинособака мокшанська відай нік!
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0
0
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Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 14:54
Венгри братушки тримайтесь
Ответить
0
-1
Volder (Ков)
28.04.2022 в 14:56
Та они не братушки, к о ц а п им братушка
Ответить
0
0
aleks68
28.04.2022 в 15:23
чучело мокшанское тебе брат падаль
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
28.04.2022 в 14:28
Пора венграм выходить из ЕС и вступать в таможенный союз где им и место с такой политикой.
Ответить
+3
0
Volder (Ков)
28.04.2022 в 14:55
Ещё пускай венгры вводят руський язык государственный и дальше по накатанной, таёжный союз, союзное государство, референдум и по областям в рф
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 14:25
Цього чмиря подали на підвищення звання -- до підполковника ФСБ та на медаль "За службу росії"...
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+1
0
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 14:09
Вот сцуки, наверное ещё и на территории украинские засматриваются, падлы.
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
28.04.2022 в 14:16
Україна, значить, змогла відмовитися від мокшанських газу і нафти ще кілька років тому, а цим младо-фашистам географія не дозволяє. Ну ну... нічого, час все розставить по місцям.
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+2
0
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Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 14:27
Вони ж не к а ц а п и конченні, як ви....
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+1
-1
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 14:44
Они такие же конченые, как те шакалы, которые пытаются урвать кусок мяса во время битвы других.
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Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 14:47
Це ти про кого, "асвабадітєль" ???
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-1
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 14:51
Нет, ну точно тупой. Название статьи прочитай даун!
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-1
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Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 15:00
вибачай мінськ, я тупенький
0
0

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