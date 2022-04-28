МИД Венгрии подтвердил, что страна будет использовать российскую схему для оплаты за нефть и газ

Министр иностранных дел Венгрии подтвердил в комментарии для издания CNN, что его страна будет использовать схему платежей, созданную москвой, для оплаты своей нефти и газа. Петер Сийярто отметил:

"85% наших поставок газа поступает из россии, 65% наших поставок нефти — из россии. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали это".

Сийярто сказал, что альтернативных источников или маршрутов нет, что не позволяет им отказаться от импорта российской энергии в ближайшие несколько лет.