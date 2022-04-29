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"рф не оставила нам другого выбора". ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Орки такие орки

"рф не оставила нам другого выбора". ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, россия заблокировала ее работу. Об этом заявили глава ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.

Это решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии. Збигнев Рау отметил:

"Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция российской федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии".

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В статье: война с Россией ОБСЕ
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Источник:
osce.org

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Комментарии (2)
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aleks68
29.04.2022 в 11:33
кому вы .....нужны?пользы от вас никакой
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RicoRico (Кривой Рог)
29.04.2022 в 11:17
Ещё одни лягли под пхуйла....
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