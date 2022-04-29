"рф не оставила нам другого выбора". ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, россия заблокировала ее работу. Об этом заявили глава ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.

Это решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии. Збигнев Рау отметил:

"Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция российской федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии".