"рф не оставила нам другого выбора". ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине
Орки такие орки
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ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, россия заблокировала ее работу. Об этом заявили глава ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.
Это решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии. Збигнев Рау отметил:
"Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция российской федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии".
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