Самолет рф нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, страны вызывают послов агрессора

Дания и Швеция вызывают послов россии после того, как российский самолет нарушил их воздушное пространство. Об этом сообщает министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в своем Твиттере.

"российский посол вызван на переговоры в Министерство иностранных дел. Мы видим очередное нарушение россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации".

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

МИД Швеции также подтвердил, что посол рф будет вызван в Стокгольм для разъяснений.

Напомним, 29 апреля российский винтовой самолет типа Ан-30 вошел в воздушное пространство Дании к востоку от датского балтийского острова Борнхольм, затем он пересек воздушные границы Швеции к югу от провинции Блэкинге.