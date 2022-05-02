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Самолет рф нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, страны вызывают послов агрессора

Общие новости
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Обеспокоены

Самолет рф нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, страны вызывают послов агрессора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дания и Швеция вызывают послов россии после того, как российский самолет нарушил их воздушное пространство. Об этом сообщает министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в своем Твиттере.

"российский посол вызван на переговоры в Министерство иностранных дел. Мы видим очередное нарушение россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации".

МИД Швеции также подтвердил, что посол рф будет вызван в Стокгольм для разъяснений.

Напомним, 29 апреля российский винтовой самолет типа Ан-30 вошел в воздушное пространство Дании к востоку от датского балтийского острова Борнхольм, затем он пересек воздушные границы Швеции к югу от провинции Блэкинге.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
02.05.2022 в 09:32
нужно не послов вызывать,а сбивать.так до тупых лаптеголовых дегенератов быстрее доходит.
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