"Пик расизма по отношению к евреям". МИД Израиля – про опус лаврова о происхождении Гитлера
Господи, почему ты обделил россиян мозгами?
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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что комментарии главы мид рф сергея лаврова о возможных еврейских корнях у Гитлера являются "непростительной ошибкой".
На днях шут путина заявил в интервью итальянским СМИ о том, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не отменяет того факта, что в его правительстве есть нацисты, добавив, что в Гитлере тоже текла еврейская кровь. Лапид ожидает от лаврова извинений.
"Высказывания министра иностранных дел лаврова являются непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Пик расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме".
דבריו של שר החוץ לברוב הם גם התבטאות בלתי נסלחת ושערורייתית וגם שגיאה היסטורית איומה. היהודים לא רצחו את עצמם בשואה. הרמה השפלה ביותר של גזענות נגד היהודים היא להאשים את היהודים עצמם באנטישמיות.— יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) May 2, 2022
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