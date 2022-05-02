"Пик расизма по отношению к евреям". МИД Израиля – про опус лаврова о происхождении Гитлера

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что комментарии главы мид рф сергея лаврова о возможных еврейских корнях у Гитлера являются "непростительной ошибкой".

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На днях шут путина заявил в интервью итальянским СМИ о том, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не отменяет того факта, что в его правительстве есть нацисты, добавив, что в Гитлере тоже текла еврейская кровь. Лапид ожидает от лаврова извинений.

"Высказывания министра иностранных дел лаврова являются непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Пик расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме".