Финляндия утвердит решение о вступлении в НАТО на следующей неделе, в планах страны – забор с рф

Финляндия примет решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая. Об этом сообщила финская газета Iltalehti, ссылаясь на анонимные источники в правительстве. Премьер-министр Санна Марин одобрила, что страна согласует заявку на членство в Альянсе.

Решение о вступлении будет принято в два этапа 12 мая. Президент Финляндии Саули Нииностио сначала объявит о своем одобрении присоединения к оборонному альянсу, а затем парламентские группы утвердят заявку, текст которой уже написан.

В то же время, телерадиокомпания Yle сообщает, что Финляндия хочет отгородиться от россии забором. Правительство планирует установить на своей восточной границе эффективные ограждения. Отметим, что Финляндия имеет общую границу с россией протяженностью 1340 км.