Первый трофей Кочергина. Ракув - обладатель кубка Польши

Завершился регулярный розыгрыш кубка Польши. Стал известен обладатель трофея.

В финале турнира без особых проблем кубок взял "Ракув". Два гола до перерыва, а также один - после, обеспечили победу коллективу Марека Папшуна. Единственный точный удар "Леха" стал лишь голом престижа.

Стоит отметить, что в составе "Ракува" играет украинец Владислав Кочергин. В финале он остался в запасе, но все равно получит свою медаль. В составе польской команды он провел всего 45 минут.

Параллельно в составе "Леха" находился фулбек "Динамо" Томаш Кендзера. Он также не вышел на поле.