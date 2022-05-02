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Первый трофей Кочергина. Ракув - обладатель кубка Польши

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Кендзера проиграл в финале

Первый трофей Кочергина. Ракув - обладатель кубка Польши

Фото: Raków Częstochowa

UA-Футбол
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Завершился регулярный розыгрыш кубка Польши. Стал известен обладатель трофея.

В финале турнира без особых проблем кубок взял "Ракув". Два гола до перерыва, а также один - после, обеспечили победу коллективу Марека Папшуна. Единственный точный удар "Леха" стал лишь голом престижа.

Стоит отметить, что в составе "Ракува" играет украинец Владислав Кочергин. В финале он остался в запасе, но все равно получит свою медаль. В составе польской команды он провел всего 45 минут.

Параллельно в составе "Леха" находился фулбек "Динамо" Томаш Кендзера. Он также не вышел на поле.

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В статье: Лех (Познань) Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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