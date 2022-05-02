Первый трофей Кочергина. Ракув - обладатель кубка Польши
Кендзера проиграл в финале
Фото: Raków Częstochowa
Завершился регулярный розыгрыш кубка Польши. Стал известен обладатель трофея.
В финале турнира без особых проблем кубок взял "Ракув". Два гола до перерыва, а также один - после, обеспечили победу коллективу Марека Папшуна. Единственный точный удар "Леха" стал лишь голом престижа.
WRÓCILIŚMY PO SWOJE! PUCHAR JEST NASZ! ????#ZDOBYWCY ???? pic.twitter.com/oINJN57jys— Raków Częstochowa ???????? (@Rakow1921) May 2, 2022
Стоит отметить, что в составе "Ракува" играет украинец Владислав Кочергин. В финале он остался в запасе, но все равно получит свою медаль. В составе польской команды он провел всего 45 минут.
Параллельно в составе "Леха" находился фулбек "Динамо" Томаш Кендзера. Он также не вышел на поле.
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