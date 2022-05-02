Минус еврокубки и Лига Наций. УЕФА отстраняет россию от футбола на следующий сезон
Наказание за военную агрессию
Фото: ru.uefa.com
Вышел новый пресс-релиз от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций отстраняет россию от футбола на следующий сезон.
Полный список турниров, из которых исключена рф:
- Еврокубки на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)
- Лига Наций на сезон 2022/23 (Россия занимает последнее место в дивизионе В, что означает ее понижение в дивизион С)
- Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир)
- Женский чемпионат мира 2023 (квалификация)
- Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)
- Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23
- Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23
The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.— UEFA (@UEFA) May 2, 2022
This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.
Помимо этого, отклонена зявка россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2022 в 20:43
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aleks68
02.05.2022 в 20:40
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Dr. House (Поділля)
02.05.2022 в 20:17
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