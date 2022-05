Минус еврокубки и Лига Наций. УЕФА отстраняет россию от футбола на следующий сезон

Вышел новый пресс-релиз от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций отстраняет россию от футбола на следующий сезон.

Полный список турниров, из которых исключена рф:

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.



This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.