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Минус еврокубки и Лига Наций. УЕФА отстраняет россию от футбола на следующий сезон

Общие новости
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(6 голосов)

Наказание за военную агрессию

Минус еврокубки и Лига Наций. УЕФА отстраняет россию от футбола на следующий сезон

Фото: ru.uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

Вышел новый пресс-релиз от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций отстраняет россию от футбола на следующий сезон.

Полный список турниров, из которых исключена рф:

  • Еврокубки на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)
  • Лига Наций на сезон 2022/23 (Россия занимает последнее место в дивизионе В, что означает ее понижение в дивизион С)
  • Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир)
  • Женский чемпионат мира 2023 (квалификация)
  • Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)
  • Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23
  • Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23

Помимо этого, отклонена зявка россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2022 в 20:43
Нелюдам немає місця серед цивілізації.
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+1
0
aleks68
02.05.2022 в 20:40
теперь продажная ......тимощук хорошо заработает со своим ...... зенитом.сбегут все нормальные игроки.делать им в .....помойке нечего.наберут голодающих "легионеров"из венесуэлы,эритреи и т.д.пи....ц футболу паРАШИ
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+3
0
Dr. House (Поділля)
02.05.2022 в 20:17
Пи.здуй, параша, в CONIFA, чемпіонат серед невизнаних держав, і то...
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+7
0

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