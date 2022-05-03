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Новости с огоньком. Ночью в белгороде были слышны хлопки, а в подмосковье ярко горели склады

Общие новости
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"Хлопок", говорите? Странно, не лучшее место, чтобы его выращивать…

Новости с огоньком. Ночью в белгороде были слышны хлопки, а в подмосковье ярко горели склады

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Новина українською

российские "СМИ" сообщают, что этой ночью в Белгороде снова были слышны громкие "хлопки", "похожие на звук взрыва средней силы". Как отмечают источники, громкие звуки можно было услышать в центре города.

Однако на этом горячие новости не заканчиваются. Также в российском подмосковье горели склады с печатной продукцией – издательства "Просвещение" и ООО "Сток Трейдинг". Площадь пожара составила почти 34 тысячи квадратных метров, здание частично обрушилось.

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российские спасатели присвоили пожару "завышенный уровень сложности". Естественно, причины возгорания не называются. В районе сильное задымление, специалисты делают замеры воздуха.

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В статье: война с Россией
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