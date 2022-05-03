Сакральная дата для нового фюрера. 9 мая путин может официально объявить Украине войну
Информация от западных источников
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Президент рф владимир путин вместо своей воображаемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Данный шаг позволит кремлевскому карлику объявить всеобщую мобилизацию.
"9 мая (известный как день победы) путин, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить хотя бы о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе".
По другим предположениям 9 мая россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу. Возможно, в эрэфии провозгласят "народную республику" в Херсоне.
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