Не Анджелина, а Джавелины! Украина получит еще несколько тысяч противотанковых ракет от США
Спасибо, Джо Байден
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 6 мая, в Украину приедет новая партия Javelin. ВСУ получит еще 5 тысяч противотанковых ракет. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).
Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).
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