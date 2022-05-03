  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Не Анджелина, а Джавелины! Украина получит еще несколько тысяч противотанковых ракет от США

Общие новости
(1 голосов)

Спасибо, Джо Байден

Не Анджелина, а Джавелины! Украина получит еще несколько тысяч противотанковых ракет от США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 6 мая, в Украину приедет новая партия Javelin. ВСУ получит еще 5 тысяч противотанковых ракет. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).

Читайте такжеСакральная дата для нового фюрера. 9 мая путин может официально объявить Украине войну

Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Javelin
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
defensenews.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде