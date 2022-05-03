Не Анджелина, а Джавелины! Украина получит еще несколько тысяч противотанковых ракет от США

В пятницу, 6 мая, в Украину приедет новая партия Javelin. ВСУ получит еще 5 тысяч противотанковых ракет. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).

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Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).