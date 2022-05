НАТО создает новую боевую группу в Румынии для защиты границ Альянса

Военно-политический блок НАТО решил активизировать свои силы реагирования и создать новую боевую группу в Румынии. Цель Организации Североатлантического договора – постоянные тренировки солдат, учения и, соответственно, подготовка к любой угрозе для обеспечения безопасности блока.

В Румынию перебросили приличное количество военной техники – в частности, в Твиттере пресс-служба НАТО показывает фотографии и видео с учений, видны танки, самолеты и специальные сооружения для тренировок.

В частности, Франция усилила свои развернутые силы на восточном фланге Североатлантического союза в ответ на вторжение россии в Украину.

