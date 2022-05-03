Британская разведка: армия рф значительно ослабла в результате вторжения в Украину
Свежий отчет
Getty Images / Global Images Ukraine
В результате вторжения в Украину армия рф сейчас гораздо слабее, чем на момент начала войны – как материально, так и концептуальноОб этом говорится в свежем разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.
К тому же, восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы.
За период с 2005-го по 2018 год оборонный бюджет россии увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы по военной модернизации.
Тем не менее, модернизация физического оборудования не позволила россии доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 3, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iZqitvBoOd
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