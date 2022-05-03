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Британская разведка: армия рф значительно ослабла в результате вторжения в Украину

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Британская разведка: армия рф значительно ослабла в результате вторжения в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В результате вторжения в Украину армия рф сейчас гораздо слабее, чем на момент начала войны – как материально, так и концептуальноОб этом говорится в свежем разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

К тому же, восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы.

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За период с 2005-го по 2018 год оборонный бюджет россии увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы по военной модернизации.

Тем не менее, модернизация физического оборудования не позволила россии доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество.

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В статье: война с Россией британская разведка
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