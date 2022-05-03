Шольц рассказал, когда с россии снимут санкции, а Боррель анонсировал очередное отключение рф от SWIFT
путин, спишь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал расширение списка отключенных российских банков от SWIFT. От системы отрубят еще большее число банков рф. В то же время, их названия он не раскрыл, как сообщает Reuters.
Также по информации источника, санкции против россии не будут сняты, пока рф не заключит мир на условиях Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он подчеркнул, что условия мира должны определяться Украиной. Шольц добавил, что путин просчитался, когда предположил, что сможет захватить территорию соседнего государства, объявить о прекращении боевых действий и наблюдать, как западные страны отменят санкции.
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