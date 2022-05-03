Из-за разоблачений СБУ: российские оккупанты боятся, что дома в эрэфии их будут судить

российские оккупанты очень сильно опасаются, что дома их будут судить. Причина – разоблачения Службы Безопасности Украины. В частности, это касается одного из герой публикации СБУ от 29 апреля, Ивана Клименко, который служит в армии захватчиков и является сторонником нацизма. Он узнал, что СБУ перехватила его разговор с матерью и очень переживает по этому поводу, даже решил спросить мнение своих друзей:

– Привет, Полин! Взгляни, пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в которой ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Еще один друг оккупанта-нациста тоже не очень его поддержал: "На какой х*й ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка".