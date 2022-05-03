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мид рф ответил Лапиду: Власти Израиля поддерживают "киевский неонацистский режим"

Общие новости
(1 голосов)

В очередной раз в рф пробили дно

мид рф ответил Лапиду: Власти Израиля поддерживают "киевский неонацистский режим"

Baz Ratner

Новина українською

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за заявление главы МИД россии сергея лаврова о том, что в Гитлере текла еврейская кровь. На эрэфии в очередной раз выиграли чемпионат мира по фейспалмам и заявили следующее:

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве".

Напомним, на днях шут путина лавров заявил в интервью итальянским СМИ о том, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не отменяет того факта, что в его правительстве есть нацисты, добавив, что в Гитлере тоже текла еврейская кровь.

Читайте также"Пик расизма по отношению к евреям". МИД Израиля – про опус лаврова о происхождении Гитлера

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В статье: Сергей Лавров война с Россией Яир Лапид
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Комментарии (3)
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aleks68
03.05.2022 в 12:59
и где эта "поддержка"от израиля?чем помогли Украине?что из оружия продали?а вспомнить премьер-министра нетаньяху с колорадской лентой и его поцелуи с плешивым .....не хотите?тупые лапотные мрази
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rubizhansky (Луганщина - Украина)
03.05.2022 в 12:59
Российский режим, по-моему, запустил режим ликвидации россии. Они уже не знают к кому и к чему домахаться, чтобы их раз##али к х#ям. Они решили повоевать еще и с Израилем? Это будет для них еще большим разочарованием, чем даже война с США.
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WuTаng (Київ)
03.05.2022 в 12:56
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