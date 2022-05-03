мид рф ответил Лапиду: Власти Израиля поддерживают "киевский неонацистский режим"

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за заявление главы МИД россии сергея лаврова о том, что в Гитлере текла еврейская кровь. На эрэфии в очередной раз выиграли чемпионат мира по фейспалмам и заявили следующее:

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве".

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России ???????? (@MID_RF) May 3, 2022

Напомним, на днях шут путина лавров заявил в интервью итальянским СМИ о том, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не отменяет того факта, что в его правительстве есть нацисты, добавив, что в Гитлере тоже текла еврейская кровь.