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ЦСКА София назначила исполняющим обязанности тренера известного английского специалиста

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На Туманном Альбионе его обожают

ЦСКА София назначила исполняющим обязанности тренера известного английского специалиста

Getty Images / Global Images Ukraine

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Британский менеджер Алан Пардью назначен исполняющим обязанности тренера в болгарском гранде "ЦСКА" (София). 60-летний наставник возвращается к профессиональной деятельности впервые за 2 года. В апреле 2020-го в разгар пандемии коронавируса он покинул голландский "Ден Хааг".

Он согласился возглавить софийский ЦСКА до конца текущей кампании, в сезоне-2022/23 он продолжит тренировать первую команду.

Англичанин известен по работе в "Ньюкасле" (2010-2015). В апреле 2018 года он был уволен из "Вест Бромвича". Также Пардью работал в "Рэдинге", "Чарльтоне", "Вест Хэме" и "Кристал Пэлас". Вместе с "молотобойцами" и "орлами" Алан выходил в финал Кубка Англии.

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В статье: Алан Пардью ЦСКА (София)
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Источник:
bbc.com

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