ЦСКА София назначила исполняющим обязанности тренера известного английского специалиста
На Туманном Альбионе его обожают
Getty Images / Global Images Ukraine
Британский менеджер Алан Пардью назначен исполняющим обязанности тренера в болгарском гранде "ЦСКА" (София). 60-летний наставник возвращается к профессиональной деятельности впервые за 2 года. В апреле 2020-го в разгар пандемии коронавируса он покинул голландский "Ден Хааг".
Он согласился возглавить софийский ЦСКА до конца текущей кампании, в сезоне-2022/23 он продолжит тренировать первую команду.
Англичанин известен по работе в "Ньюкасле" (2010-2015). В апреле 2018 года он был уволен из "Вест Бромвича". Также Пардью работал в "Рэдинге", "Чарльтоне", "Вест Хэме" и "Кристал Пэлас". Вместе с "молотобойцами" и "орлами" Алан выходил в финал Кубка Англии.
Популярное сейчас
- "Играет в обиженную сосиску". Шольц объяснил, почему не едет с визитом в Киев
- Коноплянка: После игры с Вислой президент клуба пошутил, что я играл как дерьмо
- Дисквалификация россии от УЕФА, сборная в Словении, пас Малиновского. Главные новости за 2 мая
- россияне отводят войска от Мариуполя и перебрасывают их на Запорожскую область – Пентагон
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО